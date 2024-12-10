Пенсия по возрасту или по инвалидности: какую выплату стоит выбрать

Некоторые украинцы имеют право одновременно на пенсии по возрасту и по инвалидности. Однако, согласно действующему законодательству Украины, получать обе выплаты нельзя.

Какая пенсия выгоднее сейчас

Пенсии по возрасту и по инвалидности взаимосвязаны между собой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Сейчас соотношение выплат по инвалидности и по возрасту такое:

лица, имеющие I группу инвалидности могут рассчитывать на выплату, равную 100% пенсии по возрасту;

граждане с инвалидностью II группы – 90%;

люди с инвалидностью III группы – 50%.

Соответственно, выплаты для лиц с I и II группой инвалидности могут быть выгоднее возрастных. А вот тем, кто имеет III группу, стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.

Стоит ли переходить на другой вид пенсии

Переходить с пенсии по инвалидности на выплату по возрасту стоит тем, кто даже после назначения пенсии продолжал работать.

Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! При таком исчислении, во внимание берется средняя заработная плата за три календарных года, которые были перед годом обращения за переходом на пенсию по возрасту.