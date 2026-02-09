Удар по монополии Пекина: США начали масштабную "войну" за ресурсы

Противостояние США и Китая за ценные полезные ископаемые, которые необходимы для производства современных технологий, усиливается. Теперь Вашингтон и Пекин соревнуются за ресурсы Африки.

Как США вытесняют Китай?

США используют право на выкуп продукции и государственное финансирование, чтобы вытеснить Китай из африканских цепочек поставок, передает Reuters.

Речь идет о таких стратегических ископаемых, как медь, кобальт и другие, говорят дипломаты.

Основное внимание Вашингтон сосредоточивает на нескольких странах Африки:

Замбии;

Гвинеи;

и Демократической Республике Конго.

К слову, именно в Конго поставляет более 70% кобальта во всем мире. А добыча меди в этой республике составила около 3,3 миллиона тонн в 2024 году.

В то же время США не хотят рисковать. Вместо того, чтобы отправлять своих операторов в страны с высокими рисками, они делают ставку на финансовые инструменты:

Офтейк-сделки . Финансируют рудники в обмен на право выкупа доли добытой руды.

. Финансируют рудники в обмен на право выкупа доли добытой руды. Партнерство с трейдерами. Сотрудничают с компанией Mercuria и конголезским государственным гигантом Gécamines.

Главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы перенаправить сырье в цепочки, ориентированные на США, которые сейчас контролируют китайские заводы.

Каковы успехи тактики США?

Эта тактика США уже принесла первые успехи. Компания Gécamines готовится отправить около 100 тысяч тонн меди с месторождения Тенке-Фунгуруме покупателям из США уже в этом году.

Это произошло после того, как компания пересмотрела условия контракта с китайской CMOC.

США разворачивают финансовую огневую мощь, а не промышленное присутствие. С помощью торговых каналов Вашингтон может перенаправлять конголезскую медь американцам, не беря на себя политических или операционных рисков управления шахтами в ДРК,

– говорит аналитик Control Risks Винсент Руже.

Аппетиты Вашингтона не ограничиваются только медью. Конго постепенно становится поставщиком цинка, германия, кобальта и галлия в США.

Важно! В то же время президент Дональд Трамп стремится запретить Китаю доступ к добыче полезных ископаемых в Гренландии, пишет The New York Times.

Как США противостоят Китаю?