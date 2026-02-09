Как США вытесняют Китай?
США используют право на выкуп продукции и государственное финансирование, чтобы вытеснить Китай из африканских цепочек поставок, передает Reuters.
Смотрите также Украину также охватила эта лихорадка: где жили настоящие искатели сокровищ
Речь идет о таких стратегических ископаемых, как медь, кобальт и другие, говорят дипломаты.
Основное внимание Вашингтон сосредоточивает на нескольких странах Африки:
- Замбии;
- Гвинеи;
- и Демократической Республике Конго.
К слову, именно в Конго поставляет более 70% кобальта во всем мире. А добыча меди в этой республике составила около 3,3 миллиона тонн в 2024 году.
В то же время США не хотят рисковать. Вместо того, чтобы отправлять своих операторов в страны с высокими рисками, они делают ставку на финансовые инструменты:
- Офтейк-сделки. Финансируют рудники в обмен на право выкупа доли добытой руды.
- Партнерство с трейдерами. Сотрудничают с компанией Mercuria и конголезским государственным гигантом Gécamines.
Главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы перенаправить сырье в цепочки, ориентированные на США, которые сейчас контролируют китайские заводы.
Каковы успехи тактики США?
Эта тактика США уже принесла первые успехи. Компания Gécamines готовится отправить около 100 тысяч тонн меди с месторождения Тенке-Фунгуруме покупателям из США уже в этом году.
Это произошло после того, как компания пересмотрела условия контракта с китайской CMOC.
США разворачивают финансовую огневую мощь, а не промышленное присутствие. С помощью торговых каналов Вашингтон может перенаправлять конголезскую медь американцам, не беря на себя политических или операционных рисков управления шахтами в ДРК,
– говорит аналитик Control Risks Винсент Руже.
Аппетиты Вашингтона не ограничиваются только медью. Конго постепенно становится поставщиком цинка, германия, кобальта и галлия в США.
Важно! В то же время президент Дональд Трамп стремится запретить Китаю доступ к добыче полезных ископаемых в Гренландии, пишет The New York Times.
Как США противостоят Китаю?
ЕС хочет предложить США стратегическое партнёрство в сфере критически важных минералов. Инициатива имеет целью уменьшить доминирование Китая и выстроить альтернативные цепи поставок без зависимости от китайских ресурсов.
Вашингтон, со своей стороны, настаивает на согласовании общего механизма ценообразования. Он должен защитить компании по добыче и переработке редкоземельных металлов от демпингового импорта из Китая, который способен вытеснять альтернативных поставщиков.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон уже работает с партнерами над развитием добычи и переработки ресурсов в различных регионах мира, в частности в "странах с нераскрытым потенциалом". В этом контексте будущее Украины, по его словам, тесно связывается с международной кооперацией в сфере критического сырья.