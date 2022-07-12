Бразилия планирует покупать у россии дешевый дизель

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что они планируют покупать у агрессорки-россии дешевый дизель. Однако никаких подробностей о предстоящем соглашении неизвестно.

О планах Бразилии на российский дизель

"Это имеет смысл и, наконец, может произойти", – резюмировал чиновник из Министерства экономики на условиях анонимности, отказавшись предоставить дополнительные подробности. Также не предоставили никаких подробностей и отказались от комментария офис Болсонара и Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии.

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Высокопоставленный чиновник государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA или Petrobras, поставляющей большую часть топлива на внутренний рынок Бразилии, сказал Reuters, что такая идея Бразилии не была странной, но вызывала беспокойство.

Пока еще не известно, как именно Бразилия будет покупать российское дизельное топливо. Ведь страна, очевидно, столкнется с западными санкциями в отношении россии из-за полномасштабной войны в Украине.

Игнорирование просьбы не встречаться с путиным

Болсонару проигнорировал просьбу США и встретился с путиным всего за несколько дней до начала войны и с тех пор заявил, что его отношения с российским лидером позволили Бразилии сохранить доступ к удобрениям, имеющим решающее значение для крупного агропромышленного сектора страны.

Напомним, что высокие цены на горючее подорвали надежды президента Бразилии на переизбрание перед октябрьским голосованием. Он отстает в опросах общественного мнения от бывшего лидера левых Луиса Инасиу Лула да Силвы.

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