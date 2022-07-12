Про плани Бразилії на російський дизель

"Це має сенс і, зрештою, може статися", – резюмував чиновник із Міністерства економіки на умовах анонімності, відмовившись надати додаткові подробиці. Також не надали ніяких подробиць та відмовились від коментаря офіс Болсонару та Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики Бразилії.

Цікаво Автогаз дешевшає на АЗС: яка ціна пального 12 липня

Високопоставлений чиновник державної нафтової компанії Petroleo Brasileiro SA, або Petrobras, яка постачає більшу частину палива на внутрішній ринок Бразилії, сказав Reuters, що така ідея Бразилії не була дивною, але викликала занепокоєння.

Тож поки ще не відомо, як саме Бразилія купуватиме російське дизельне паливо. Адже країна очевидно зіткнеться із західними санкціями щодо росії через повномасштабну війну в Україні.

Ігнорування прохання не зустрічатись з путіним

Болсонар проігнорував прохання США і зустрівся з Путіним всього за кілька днів до початку війни й з того часу заявив, що його відносини з російським лідером дозволили Бразилії зберегти доступ до добрив, які мають вирішальне значення для великого агропромислового сектору країни.

Нагадаємо, що високі ціни на пальне підірвали надії президента Бразилії на переобрання перед жовтневим голосуванням. Він відстає в опитуваннях громадської думки від колишнього лідера лівих Луїса Інасіу Лула да Сілва.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Актуально – яка ситуація з пальним буде в Україні у найближчі місяці: дивіться відео