Выход Великобритании из Европейского Союза привел к уменьшению ее экономики на 6%, то есть на 140 миллиардов фунтов, что составляет более 162 миллиардов евро. Это свидетельствует об экономических потерях страны, вызванных Brexit.

Brexit не сработал

Садик Хан представил исследование, показавшее, что экономика страны потеряла 162 миллиарда евро по сравнению со сценарием, если бы Великобритания осталась частью ЕС.

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Согласно независимому анализу, проведенному компанией Cambridge Econometrics по заказу городского совета Лондона, отказ от членства в таможенном союзе и едином рынке ЕС уменьшил объем национальной экономики на 6%.

При этом гипотетический сценарий, при котором Великобритания решила бы остаться в ЕС, также показал, что страна потеряла бы 1,8 миллиона рабочих мест (снижение на 4,8%).

Теперь очевидно, что Brexit не оправдал себя. Жесткая форма Brexit, которую мы получили, вредит нашей экономике и повышает стоимость жизни,

– отмечает Садик Хан.

Следовательно, мэр намерен призвать к более открытым обсуждениям о недостатках выхода из ЕС и потенциальных преимуществах возвращения к единому рынку.

Политические препятствия

Эта позиция ставит Хана в сложное положение по отношению к Киру Стармеру, лидеру Лейбористской партии, который ранее был против Brexit, но сейчас пытается обеспечить эффективность выхода Великобритании из ЕС.

Стармер отверг возможность возвращения к единому рынку или таможенному союзу ЕС, однако настаивает на том, что Британия может заключить "намного лучшее" соглашение, соблюдая стандарты ЕС в таких сферах, как охрана окружающей среды, рабочие условия и пищевые продукты.

Исследование прогнозирует, что экономические потери продолжатся, если Великобритания останется вне единого рынка, и к 2035 году реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) будет на 311 миллиардов фунтов (10,1%) ниже, чем в противном случае.