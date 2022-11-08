Британия готовится объявить об историческом газовом соглашении с США

Великобритания и США ведут переговоры о «партнерстве в энергетической безопасности», которое предусматривает соглашение на поставку миллиардов кубометров сжиженного природного газа в течение следующего года. Это произошло после обострения дефицита электроэнергии в стране.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупном газовом соглашении на поставку газа из Соединенных Штатов после саммита Cop27 относительно продолжающегося в Египте изменения климата.

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Угроза блекаута

Готовность Великобритании импортировать больше ископаемого топлива, в то же время призывая к действиям по борьбе с изменением климата может вызвать нападки Лейбористской партии. Впрочем, учитывая энергетический кризис в стране, обеспечение страны ископаемым топливом считается более важным.

Ожидается, что это соглашение приветствуют высокопоставленные представители Консервативной партии, которые выражают обеспокоенность тем, что стремление к нулевому потреблению электроэнергии имеет приоритет над ростом счетов за электроэнергию для домохозяйств и налогоплательщиков.

Сроки принятия соглашения

Британия ведет развернутые переговоры со странами по всему миру по разрешению энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину весной. Известно, что Лиз Трасс, бывший премьер-министр и Джо Байден, президент США, лично обсуждали детали соглашения. Инсайдеры с Даунинг-стрит надеялись объявить о пакете в пятницу, 21 октября, но этот план был отменен, поскольку премьер Трасс накануне подверглась давлению со стороны Консервативной партии и подала в отставку.

Официальные лица Великобритании в Вашингтоне под руководством премьера Сунака продолжали работать над соглашением, объявление которого ожидается в течение следующей недели или двух. Хотя детали соглашения еще не подписаны, базовая структура пакета, по словам участников, оставалась неизменной как под руководством госпожи Трасс, так и господина Сунака.

Детали сделки

По данным двух британских источников, британская сторона надеется, что объем импорта газа составит около 10 млрд кубометров. Этой весной США пообещали всему Евросоюзу 15 миллиардов кубометров. Непонятно, сколько газа, который будут продавать американские компании, а не правительство США, будет в энергетической системе Великобритании этой зимой.



Споры по поводу точной цифры продолжаются, и остается вероятным, что конкретный объем не будет назван в публичной декларации. Соглашение будет принято в качестве доказательства того, что Великобритания отказывается от связанного с Россией импорта нефти и газа после вторжения в Украину. Известно, что согласно текущему соглашению газ будет предоставлен "в течение следующего года". Многое будет зависеть от конкретных условий, согласованных с частными компаниями.

Это также обеспечит уверенность в энергоснабжении страны. National Grid предупредила об отключении света этой зимой с 16:00 до 19:00 в очень холодные дни, если возникнут проблемы со снабжением электроэнергией в Европу. Сжиженный газ используется для приготовления пищи, производства электроэнергии и отопления домов, а также для производства таких продуктов, как удобрения и лекарства.

Соглашение между США и Великобританией, которое будет названо новым "партнерством в сфере энергетической безопасности" или "инициативой", будет гораздо шире, чем просто газ, включая стимул к использованию возобновляемых источников энергии. В настоящее время в соглашение включено обязательство сотрудничать над развитием будущих проектов атомной энергетики. Великобритания надеется на помощь в разработке небольших модульных ядерных реакторов.

Также ожидается принятие декларации о совместной работе стран по повышению энергоэффективности, снижению потребления и инвестированию в будущие технологии возобновляемой энергетики. Ожидается, что администрация Байдена поддержит аспект соглашения, связанный с зелеными технологиями, в то время как Великобритания захочет подчеркнуть увеличение энергоснабжения.

Энергетический кризис в Британии