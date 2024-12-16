Будет ли доллар по 43 во второй половине декабря

В течение прошлой недели во всех сегментах валютного рынка наблюдался повышенный спрос. Сезонный фактор, в частности увеличение бюджетных расходов, привел к существенному росту среднедневного объема торгов на межбанке.

Как изменился валютный рынок на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что повышенный спрос на валюту в первые дни недели привел к росту курса – максимальных отметок котировки достигли в среду, когда отдельные сделки заключались по 41,74 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В конце недели, в том числе благодаря повышению учетной ставки и вербальным интервенциям регулятора, гривна даже несколько укреплялась: большую часть пятницы сделки заключались вблизи уровня 41,60 гривны за доллар. Хотя ближе к завершению торгов котировки вернулись в диапазон 41,69 – 41,71 гривны за доллар.

Недельный объем интервенций НБУ достиг отметки 1,075 миллиарда долларов. Это второй по объему результат этого года – больше валюты регулятор продавал на межбанке только в конце мая.

Рост спроса на валюту со стороны населения ощущался и в наличном сегменте – так украинцы отреагировали на курсовые колебания начала недели и приближение стоимости американской валюты до уровня 42 гривны за доллар,

– отмечает банкир.

Что изменится на валютном рынке в середине декабря

По словам Золотько, ближайшие дни давление на гривну будет оставаться усиленным прежде всего из-за сезонного фактора. Импортеры спешат с проплатой по контрактам, население реагирует на рост курса увеличением спроса.

Несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой. При этом стоимость наличной валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,70 – 42,20 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! Золотько отмечает, что регулятор дал сильный сигнал рынку, выразив готовность сдерживать чрезмерные курсовые движения на валютном рынке, чтобы этот фактор не имел дополнительного давления на инфляцию.