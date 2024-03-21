Колебания будут, но несущественные: чего ждать от доллара в последнюю неделю марта

На следующей неделе не стоит ожидать слишком резких ценовых изменений по курсу доллара и евро. Об этом говорит банкир. В то же время стоимость американской валюты на наличном рынке, вероятно, может колебаться до отметки в 40 гривен.

Ситуация на рынке валют в конце марта

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в последнюю неделю марта на валютном рынке актуальной останется тенденция "стабильной изменчивости".

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Речь идет о почти ежедневных разнонаправленных колебаниях курсов, но без существенной угрозы для усредненных валютных показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).

Кроме того, можно ожидать, что хорошие новости о получении макрофинансовой помощи немного собьют градус напряжения и на наличном рынке, что может проявиться в постепенном сокращении разницы между курсами межбанка и наличного рынка, главным образом курсов продажи валюты.

Главные факторы, что будут формировать рынок

Формирование курсов на наличном рынке будет опираться на межбанк, а заработок финучреждений будет зависеть еще и от текущего уровня спроса. Поэтому если спрос и предложение на наличном рынке будут находиться в балансе, то и курсовые показатели будут сформированы соответствующим образом.

Они, по прогнозам Лесового, должны останутся без изменений:

стратегия регулятора на постепенную либерализацию валютного рынка (действие режима "управляемой гибкости");

объем и системность получения макрофинансовой помощи;

развитие экономики Украины;

экспортный потенциал, как источник получения валютной выручки;

военные факторы: события на фронте, преодоление последствий вражеской агрессии, объем военно-технической помощи и тому подобное.

Отдельно следует обратить внимание на то, какая динамика курсовых изменений от начала действия режима управляемой гибкости.

Средние недельные колебания курсов составляют от 1,5 – 2% от начального понедельничного курса (то есть учитывая как снижение, так и подорожание курсов), а максимальные, если предположить, что курсы будут расти или снижаться 5 дней подряд от понедельника до вечернего курса пятницы – до 2,6% (учитывая ежедневные изменения это может равняться 1 гривне),

– объясняет Тарас Лесовой.

Иными словами, на рынке создана определенная система валютных изменений, которая не является угрожающей и более-менее соответствует рынку, добавляет банкир. На его взгляд, недельная допустимая максимальная коррекция-отклонение курсов от первоначального составляет около 5%.

Каким будет курс

Курсы будут находиться в таких коридорах: на межбанке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, а на наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Среди главных выразителей валютного рынка будут:

Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном – до 0,3 гривны в комбанках и до 0,5 гривны в обменных пунктах; Разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, в комбанках – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, а в обменных пунктах – 0,6 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Диапазон курсов покупки в разных финучреждениях (конкуренция курсов): 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро (обменные пункты). Диапазон курсов продажи в разных финучреждениях (конкуренция курсов): 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро (комбанки), 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро (обменные пункты).

Банкир Лесовой добавляет, что сейчас рынок валют находится в состоянии прогнозируемости, решения насущного вопроса объемов и системности получения макрофинансовой помощи нивелируют факторы неопределенности, а затем прокладывают путь в апрель с достаточным уровнем оптимизма.