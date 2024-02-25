При каких условиях доллар может резко подорожать

На безналичном и наличном рынке в конце февраля наблюдается существенный рост доллара. Финансовая поддержка партнеров, которую могут прислать Украине этой весной, может держать американскую валюту на более-менее стабильной ценовой отметке. Если же этого не произойдет, то курс взлетит.

Что влияет на курс доллара в Украине

В разговоре 24 Каналом эксперт Даниил Монин объяснил, что нынешние условия, а именно ситуация на фронте, не является фактором, влияющим на настроения по покупке валюты.

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Однако оптимизма добавляет 4-летняя программа поддержки Украины от Евросоюза и договоры о безопасности.

Кроме того, Нацбанк фиксирует в феврале рекордно низкий уровень продаж на межбанке, где за 3 недели февраля было продано всего 800 миллионов долларов.

Для сравнения: в январе продали 2,5 миллиарда, а в декабре еще больше.

Даниил Монин Экономический эксперт В марте ожидаются финансовая помощь от Евросоюза и от МВФ. Это будет способствовать улучшению платежного баланса.

что за последние месяцы настроения населения были пессимистические, говорит Монин.

По словам эксперта, в НБУ готовы даже уменьшить международные резервы – на 2 миллиарда долларов в месяц.

Прогноз доллара в марте

Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в начале весны меняться существенно не будет и будет держаться отметки в 38 гривен.

Скорее всего есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну,

– добавляет он.

Эксперт говорит, что для украинского бюджета нужен более высокий курс доллара.

Вариант, когда валюта может подорожать, возможен. Речь идет о периоде, когда Украина не будет получать средства от Евросоюза. Впрочем, Монин уверяет, что и здесь Нацбанк сможет загладить спрос, а потому курс гривны не сильно ослабнет.