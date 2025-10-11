Украина входит в новый отопительный сезон под звуки сирен и растущую угрозу энергетических атак. Впереди украинцев ждут морозы, высокие риски и большой вопрос: удастся ли стране пройти зиму без дефицита газа.

Что будет с газом для украинцев зимой?

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал для стабильного прохождения зимы Украине нужно как минимум 14,5 миллиардов кубометров газа.

Интересно Россия терроризирует энергетику Украины: Минэнерго назвало области, где ситуация самая сложная

Похожую оценку ранее давал и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, подчеркивая необходимость закачать в ПХГ от 14 до 15 миллиардов кубометров газа. В то же время по прогнозам, этого показателя может не быть достигнуто, поэтому определенные объемы газа придется докупать.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Впрочем, вероятнее всего, на эту цифру мы не выйдем. Поэтому придется все-таки докупать определенные объемы газа

Какой нынешний объем запасов газа?

В то же время эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что нынешний объем в размере 13,2 миллиарда кубометров находится на грани достаточности. По его расчетам, этого хватит для бытовых нужд и части промышленности, если зима не будет слишком холодной.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Кроме того, продолжается накопление запасов газа, энергетического угля, мазута и создание резервов оборудования для замены в случае повреждения от ударов врага.

По его словам, Украина должна была бы создать стратегический запас газа, но этого до сих пор не сделано, несмотря на то, что финансирование предусматривалось.

Что еще известно о запасах газа в Украине?