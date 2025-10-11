Обстріли не стихають, а морози вже близько: чи вистачить українцям газу цієї зими
- Для стабільного проходження зими Україні потрібно щонайменше 14,5 мільярда кубометрів газу, але нинішній обсяг становить лише 13,2 мільярда кубометрів.
- Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде надто холодною, оскільки певні обсяги газу доведеться докуповувати.
Україна входить у новий опалювальний сезон під звуки сирен та зростаючу загрозу енергетичних атак. Попереду українців чекають морози, високі ризики та велике питання: чи вдасться країні пройти зиму без дефіциту газу.
Що буде із газом для українців взимку?
У розмові з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів для стабільного проходження зими Україні потрібно щонайменше 14,5 мільярда кубометрів газу.
Схожу оцінку раніше давав і президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, наголошуючи на необхідності закачати до ПСГ від 14 до 15 мільярдів кубометрів газу. Водночас за прогнозами, цього показника може не бути досягнуто, тож певні обсяги газу доведеться докуповувати.
Втім, найімовірніше, на цю цифру ми не вийдемо. Тому прийдеться все-таки докуповувати певні обсяги газу
Який нинішній обсяг запасів газу?
Водночас експерт Геннадій Рябцев зазначає, що нинішній обсяг у розмірі 13,2 мільярда кубометрів перебуває на межі достатності. За його розрахунками, цього вистачить для побутових потреб і частини промисловості, якщо зима не буде надто холодною.
Крім того, продовжується накопичення запасів газу, енергетичного вугілля, мазуту та створення резервів обладнання для заміни у випадку пошкодження від ударів ворога.
За його словами, Україна мала б створити стратегічний запас газу, але цього досі не зроблено, попри те, що фінансування передбачалося.
Що ще відомо про запаси газу в Україні?
17 квітня в підземних сховищах газу було 5,41 мільярда кубометрів газу, майже на 3 мільярди кубометрів газу менше, ніж торік. Пізніше обсяг зріс до 6,68 мільярда кубометрів газу, що в 1,5 раза більше, ніж на початку 2024 року.
Торік у жовтні в сховищах було 12,9 мільярда кубометрів газу, включно з 0,6 мільярда кубометрів буферного газу та 230 мільйонів кубометрів газу в ТТН. Без цих резервів фактичний обсяг складав 8,12 мільярда кубометрів газу.