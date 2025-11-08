Еще одна индексация пенсий: будет ли повышение выплат до конца года

В этом году пенсионеры уже получили повышение пенсии благодаря масштабной индексации выплат. Теперь украинцев интересует главное: будет ли новая индексация до Нового года.

Ждать ли пенсионерам осеннюю индексацию пенсий?

До конца этого года массовой индексации пенсий не будет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. В то же время часть пенсионеров все же получит увеличенные выплаты благодаря специальным надбавкам за возраст и состояние здоровья.

В 2026 году ежегодная индексация пенсий запланирована на 1 марта. На это правительство предусмотрело более триллиона гривен.

Важно! Впрочем повышение коснется только базовой части пенсии, без учета различных надбавок и доплат.

Какие доплаты сейчас доступны пенсионерам?

Как напомнили в "Дії", кроме ежегодной индексации, украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных надбавок, которые зависят от возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Важно! Некоторые из них начисляются автоматические, а некоторые по заявлению.

Надбавка за возраст

Она назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд. Получить ее могут украинцы в возрасте от 70 лет, если размер их пенсии меньше чем 10 340 гривен. Размер надбавки зависит от возраста.

Доплата для одиноких пожилых людей

Такую помощь могут получить пенсионеры старше 80 лет, которые живут самостоятельно и нуждаются в постороннем уходе. Условием является наличие медицинского подтверждения и отсутствие сожителей.

Важно! Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума, то есть сейчас около 944 гривен.

