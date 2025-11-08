Ще одна індексація пенсій: чи буде підвищення виплат до кінця року

Цьогоріч пенсіонери вже отримали підвищення пенсії завдяки масштабній індексації виплат. Тепер українців цікавить головне: чи буде нова індексація до Нового року.

Чи чекати пенсіонерам на осінню індексацію пенсій?

До кінця цього року масової індексації пенсій не буде, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. Водночас частина пенсіонерів все ж отримає збільшені виплати завдяки спеціальним надбавкам за вік та стан здоров’я.

У 2026 році щорічна індексація пенсій запланована на 1 березня. На це уряд передбачив понад трильйон гривень.

Важливо! Підвищення торкнеться лише базової частини пенсії, без урахування різноманітних надбавок та доплат.

Які доплати зараз доступні пенсіонерам?

Як нагадали у "Дії", окрім щорічної індексації, українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових надбавок, які залежать від віку, стану здоров’я та життєвих обставин.

Зауважте! Деякі з них нараховуються автоматичні, а деякі за заявою.

Надбавка за вік

Вона призначається автоматично, без звернення до Пенсійного фонду. Отримати її можуть українці віком від 70 років, якщо розмір їхньої пенсії менший ніж 10 340 гривень. Розмір надбавки залежить від віку.

Доплата для самотніх літніх людей

Таку допомогу можуть отримати пенсіонери віком понад 80 років, які живуть самостійно та потребують стороннього догляду. Умовою є наявність медичного підтвердження та відсутність співмешканців.

Важливо! Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму, тобто нині близько 944 гривні.

