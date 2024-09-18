"Экономическое бронирование": предусмотрено ли оно в бюджете на 2025 год

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что в проект бюджета на 2025 год заложили "экономическое бронирование". Он объяснил рост налоговых поступлений детенизацией зарплат, который превышает ожидаемые экономические показатели.

В бюджете предусматривают высокие поступления

Гетманцев сообщил, что рост плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год на "амбициозные 18,2%" может быть обусловлен детенизацией заработных плат благодаря внедрению "экономического бронирования".

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Даниил Гетманцев Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Наибольшее повышение запланировано по НДФЛ – на 45%, что на фоне практически неизменной безработицы (17,7%) может объясняться исключительно детенизацией в связи с экономическим бронированием.

Гетманцев отметил, что правительство предлагает вернуть в государственный бюджет 4% налога на доходы физических лиц, что выглядит обоснованным из-за профицита местных бюджетов.

Напомним! Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что военный бюджет будет увеличен на 500 миллиардов гривен, что приведет к рекордному росту нынешних расходов.