Тариф на свет с 1 июля: останется ли стоимость электроэнергии в Украине неизменной

Тариф на свет для населения вырос с 1 июня 2024 года. Уже в июле украинцы получат новые платежки за электроэнергию: их сумма вырастет примерно на 39%.

Стоимость электроэнергии в июле

В июле стоимость электроэнергии в Украине останется неизменной. Таким образом, тариф на свет в июле составляет 4,32 гривны за киловатт-час и будет на таком уровне до мая 2025 года.

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Как сообщается, пока не рассматривается возможность повторного пересмотра тарифов на электроэнергию. Однако в июле жители Украины будут оплачивать электроэнергию, потребленную в июне уже по новому тарифу, а значит платежки будут значительно выше.

Как изменятся платежки за свет

! Во время отопительного сезона с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года будет действовать льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, в размере 2,64 гривны за киловатт. Этот тариф будет применяться при условии потребления до 2000 киловатт электроэнергии в месяц в указанный период.

Как изменится месячный платеж за июнь по сравнению с платежкой за май: