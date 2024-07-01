Стоимость электроэнергии в июле
В июле стоимость электроэнергии в Украине останется неизменной. Таким образом, тариф на свет в июле составляет 4,32 гривны за киловатт-час и будет на таком уровне до мая 2025 года.
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Как сообщается, пока не рассматривается возможность повторного пересмотра тарифов на электроэнергию. Однако в июле жители Украины будут оплачивать электроэнергию, потребленную в июне уже по новому тарифу, а значит платежки будут значительно выше.
Как изменятся платежки за свет
Как изменится месячный платеж за июнь по сравнению с платежкой за май:
- Если вы используете за месяц 170 киловатт, то вместо 448,8 гривны за июнь придется заплатить 734,4 гривны.
- Если вы используете 400 киловатт в месяц, то вместо 1 056 гривен за июнь придется заплатить 1 728 гривен.