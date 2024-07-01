Вартість електроенергії у липні

У липні вартість електроенергії в Україні залишиться незмінною. Таким чином, тариф на світло у липні становить 4,32 гривні за кіловат-годину та буде на такому рівні до травня 2025 року.

Читайте також: Якщо у квартирі є бойлер: як зекономити світло

Як повідомляється, наразі не розглядається можливість повторного перегляду тарифів на електроенергію. Однак у липні жителі України оплачуватимуть електроенергію, спожиту в червні вже за новим тариф, а отже платіжки будуть значно вищі.

Зауважте! Під час опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року буде діяти пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, у розмірі 2,64 гривні за кіловат. Цей тариф застосовуватиметься за умови споживання до 2000 кіловатів електроенергії на місяць у зазначений період.

Як зміняться платіжки за світло

Як зміниться місячний платіж за червень порівняно з платіжкою за травень: