Вартість електроенергії у липні
У липні вартість електроенергії в Україні залишиться незмінною. Таким чином, тариф на світло у липні становить 4,32 гривні за кіловат-годину та буде на такому рівні до травня 2025 року.
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Як повідомляється, наразі не розглядається можливість повторного перегляду тарифів на електроенергію. Однак у липні жителі України оплачуватимуть електроенергію, спожиту в червні вже за новим тариф, а отже платіжки будуть значно вищі.
Як зміняться платіжки за світло
Як зміниться місячний платіж за червень порівняно з платіжкою за травень:
- Якщо ви використовуєте за місяць 170 кіловатів, то замість 448,8 гривні за червень доведеться заплатити 734,4 гривні.
- Якщо ви використовуєте 400 кіловатів на місяць, то замість 1 056 гривень за червень доведеться заплатити 1 728 гривень.