Продолжаются переговоры о продлении транзита российского газа через Украину

Президент Азербайджана считает, что транзит газа через Украину должен продолжаться. Речь идет о поставках российского сырья в европейские страны.

Будут ли продолжаться поставки газа

ЕС и Украина попросили Азербайджан вступить в переговоры с Россией, относительно транзита газа. Ведь договор между Украиной и российским "Газпромом" истекает в этом году.

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Ильхам Алиев Президент Азербайджана Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину, поскольку, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована.

ЕС сократил объемы импорта российского газа. Однако для некоторых стран вопрос поставок этого сырья через газопровод, пролегающий по территории Украины, до сих пор критичен. Например, Австрия частично получает газ именно этим путем.

В четверг президент Азербайджана посетил Рим, там он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время этого разговора Алиев выразил надежду, что "прорыв" в указанных переговорах может произойти.

Напомним! Украина не хочет продлевать контракт с Россией. Однако украинские власти готовы рассмотреть вариант поступления газа от других поставщиков через эту же систему, если это будет нужно европейским партнерам.