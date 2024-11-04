Состоится ли индексация пенсий в 2025 году

В бюджете на следующий год заложены средства на проведение индексации пенсий. Соответственно, выплаты пенсионеров вырастут.

На сколько вырастут пенсии в 2025 году

Пенсия в следующем году может вырасти больше чем в этом году, об этом свидетельствует статистика уплаты ЕСВ. Нужно понимать, что размер этого налога зависит от зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ученого Лидию Ткаченко.

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Лидия Ткаченко Старший научный сотрудник Института демографии Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10 – 12%.

Ткаченко замечает, что указанные ею показатели являются ориентировочными. Конкретно говорить об увеличении пенсий можно будет только в начале следующего года.

Обратите внимание! В прошлом году пенсии выросли, в результате проведения индексации, всего на 6%.