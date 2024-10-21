Тариф на свет: будет ли он расти в 2025 году

Национальный банк Украины предусматривает рост стоимости коммунальных услуг в 2025 году, в том числе и электроэнергии. Это может произойти даже после моратория, который действует на время войны.

Прогнозируемое повышение тарифов

После завершения действия моратория ожидается постепенное повышение тарифов до уровня, который будет экономически обоснованным.

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Ключевыми причинами роста тарифов является сложная ситуация в энергетике и дефицит государственного бюджета.

Важно! В то же время пока действует мораторий, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги временно приостановлено.

Будут ли расти тарифы на свет

Тарифы на электроэнергию для украинцев уже выросли в июле 2024 года, когда правительство повысило фиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет оставаться в силе до 30 апреля 2025 года.

Мораторий на повышение тарифов не распространяется на электроэнергию, поэтому решение об изменениях тарифов принимает правительство.

Обратите внимание! По прогнозам Национального банка Украины, в 2025 году возможно дальнейшее повышение тарифов на электроэнергию, поскольку тарифы могут постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня после завершения действия текущего тарифа.

Ранее эксперты отмечали, что тариф на свет может вырасти даже до 9 гривен. Впрочем, эту информацию опровергли в компании Yasno, отметив, что рост тарифов – это компетенция исключительно Кабмина.

Почему тариф не будет расти

Нынешний тариф на электроэнергию не будет меняться до 30 апреля 2025 года, поскольку это четко закреплено постановлением Кабмина.

Важно! Документ определяет, что единая фиксированная цена на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это означает, что до указанной даты любое повышение тарифов на электроэнергию невозможно.

Кроме этого, предусмотрен льготный тариф для домохозяйств, которые используют электроэнергию для отопления, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час для объема потребления до 2000 киловатт-часов в месяц.

Заметьте! Также продолжает действовать "ночной тариф", предусматривающий скидку 50% – с 23:00 до 07:00 электроэнергия учитывается по тарифу 2,16 гривны, при условии использования двухзонного счетчика.