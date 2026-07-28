Ценовой шок на заправках: как скоро придется платить по 100 гривен за литр горючего

Топливный рынок Украины находится под давлением ряда обстоятельств, толкающих цены на бензин и дизтопливо вверх. В ближайшие две недели возможно существенное удорожание.

Что привело к росту цен на топливо в Украине

Логистические проблемы и вызванный повышенным спросом от аграриев дефицит на заправках влекут за собой подорожание горючего. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин .

Украина вынуждена импортировать горючее из-за разрушения Россией собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Среди ключевых проблем, по которым цены на топливо в Украине растут, эксперт приводит следующие:

усложненная логистика из-за низкого уровня воды в Дунае (корабли возят 1 – 2 тысячи тонн ресурса вместо 4 тысяч, как раньше), а также угрозу российских ударов по судам в Черном море (после атаки на газовоз LPG Gas Lisbon Греция не предоставляет больших кораблей);

из-за низкого уровня воды в Дунае (корабли возят 1 – 2 тысячи тонн ресурса вместо 4 тысяч, как раньше), а также угрозу российских ударов по судам в Черном море (после атаки на газовоз LPG Gas Lisbon Греция не предоставляет больших кораблей); плановый ремонт нефтеперерабатывающего завода Orlen, что уменьшило квоты на поставку с западного направления;

с западного направления; локальный дефицит горючего, возникший из-за значительной разницы оптовых и розничных цен на дизель, что подтолкнуло аграриев к скупке ресурса на заправках.

Дмитрий Левшкин Эксперт топливного рынка, основатель Prime Group У нас есть определенный дефицит. Компания Укрнафта пыталась немного удерживать цены и поставила их низкими. Оптовые цены уже 90 – 95 гривен [за литр дизеля, – 24 Канал], а на заправках 80 – 85 гривен. Что сделали наши аграрии? Они поехали не на автобазы, а на заправки и высушили их.

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, спрос на дизтопливо в Украине растет, в частности, из-за корректировки логистики сбыта зерна аграриями и частичной переориентации с портов на автотранспорт. Есть потребность в увеличении поставок, однако найти дополнительные ресурсы сложно из-за высокой конкуренции с другими импортерами.

Проблемным моментом поставки бензина стал переход на стандарт Е10 (с добавлением до 10% этанола).

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Похоже, уже есть реальный дефицит. Ноли светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10. В стране его производить невозможно из-за ситуации безопасности и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут. В частности, мы потеряли НПЗ Hellenic Petroleum, который всегда спасал рынок в пиковые нагрузки, но Е10 он не выпускает.

Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин в публикации на фейсбуке отмечает, что Украина в настоящее время испытывает ценовой шок на рынке горючего, однако продолжает сохранять контроль над поставками ресурса. Самая сложная ситуация с дизтопливом, поскольку за семь дней европейские котировки выросли более чем на 10%, а к его стоимости добавляются расходы на логистику, налоги и т.д.

Сергей Сапегин Директор Научно-технического центра "Психея" Что произошло – это сильный ценовой шок. В течение 20-27 июля бензин А-95 подорожал с 76,58 до 80,95 гривны за литр, или примерно на 5,7%. Дизель – с 78,40 до 88,03 гривны за литр, то есть на 12,3%.

Сергей Сапегин говорит, что цены на топливо в более дешевых сетях (дискаунтерах) росли быстрее, чем в премиальных, поскольку их запас прочности для сдерживания подорожания меньше. Так что разница между ними по состоянию на 27 июля сократилась до 3,41 гривны по дизелю:

в премиальных сетях он стоил в среднем 90,01 гривны за литр;

у дискаунтеров – 86,60 гривны за литр.

По мнению эксперта, несмотря на сложную ситуацию с высокими ценами, в Украине речь не идет о топливном кризисе, поскольку рынок продолжает функционировать.

Как будет дорожать горючее в Украине

По прогнозу эксперта Дмитрия Леушкина, на этой неделе следует ожидать, что цены на топливо пересекут отметку в 90 гривен за литр. Подорожание будет продолжаться и в первой трети августа.

На премиальных заправках 95 – 96 гривен должно стоить дизельное топливо, а бензин - где-то под 90 гривен. На менее премиальных заправках они будут стоить 90 гривен. Но на этом удорожание не остановится. На следующей неделе также где-то до 5 гривен будет повышение цены. Должны приблизиться к сотне,

– говорит эксперт.

По дальнейшему развитию событий Дмитрий Леушкин предполагает, что государство может вмешаться и попытаться замедлить продвижение цены в зону 100 гривен за литр горючего.

Эксперт Сергей Куюн также прогнозирует рост цен на топливо. По его мнению, для конца июля – начала августа реалистичная перспектива по дизелю составляет 90 гривен за литр, а по бензину – 85 гривен.

С точки зрения эксперта Сергея Сапегина, в Украине существует пространство для стабилизации и коррекции цен на дизель со временем, в частности, благодаря ослаблению внешнего давления (снижению мировых цен на нефть, внешним котировкам дизтоплива). Однако все зависит от геополитической ситуации вокруг Ирана и стабилизации поставок ресурсов через Ормузский пролив. Рост котировок может быстро нивелировать потенциал для удешевления.

Какие цены на топливо в Украине сейчас

По данным Консалтинговой группы А-95 , средние цены на топливо в Украине по состоянию на 28 июля:

бензин А-95 премиум – 84,14 гривны за литр (-4 копейки по сравнению с 27 июля);

бензин А-95 – 80,87 гривны за литр (-4 копейки);

бензин А-92 – 77,66 гривны за литр (+2 копейки);

дизтопливо – 88,88 гривны за литр (+70 копеек);

автогаз – 42,10 гривны за литр (+57 копеек).

Напомним, что Россия усилила атаки на заправки Украины. Самая сложная ситуация в прифронтовых областях, в частности Харьковской и Донецкой. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщал, что в Харьковской области уничтожены более 80 автозаправочных станций.