В Минсоцполитики рассказали как отключения повлияют на субсидию
Россияне стремятся уничтожить энергосистему Украины. Для этого они осуществляют массированные атаки на украинскую территорию. Из-за повреждения критической инфраструктуры, украинцы вынуждены искать альтернативные источники энергии.
Как будет действовать субсидия при отключениях
По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля был разработан ряд законодательных изменений, чтобы помочь украинцам зимой. Правительство поддержало нововведения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Для нас очень важно было реализовать эти изменения накануне зимы, чтобы обеспечить дополнительной поддержкой тех украинцев, которые больше всего в ней нуждаются.
Какие изменения готовятся:
- предельная сумма покупки, позволяющая получить субсидию, увеличена до 100 тысяч гривен;
- на период действия военного положения, если количество потребленной электроэнергии меньше из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ не будет меняться, то есть не станет меньше.
Если семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, – ее приобретение стоимостью до 150 тысяч гривен или разовый платеж в размере до 150 тысяч гривен по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии,
– говорится в сообщении министерства.
Напомним! Ранее максимальная сумма покупки, что допускалась для назначения субсидии составляла 50 тысяч гривен.