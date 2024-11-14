В Минсоцполитики рассказали как отключения повлияют на субсидию

Россияне стремятся уничтожить энергосистему Украины. Для этого они осуществляют массированные атаки на украинскую территорию. Из-за повреждения критической инфраструктуры, украинцы вынуждены искать альтернативные источники энергии.

Как будет действовать субсидия при отключениях

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля был разработан ряд законодательных изменений, чтобы помочь украинцам зимой. Правительство поддержало нововведения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Для нас очень важно было реализовать эти изменения накануне зимы, чтобы обеспечить дополнительной поддержкой тех украинцев, которые больше всего в ней нуждаются.

Какие изменения готовятся:

предельная сумма покупки, позволяющая получить субсидию, увеличена до 100 тысяч гривен;

на период действия военного положения, если количество потребленной электроэнергии меньше из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ не будет меняться, то есть не станет меньше.

Если семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, – ее приобретение стоимостью до 150 тысяч гривен или разовый платеж в размере до 150 тысяч гривен по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии,

– говорится в сообщении министерства.

Напомним! Ранее максимальная сумма покупки, что допускалась для назначения субсидии составляла 50 тысяч гривен.