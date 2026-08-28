Россия уничтожила почти все склады торговых сетей: стоит ли ожидать дефицита товаров

Россияне уничтожили примерно 90 % складов торговых сетей. Однако угрозы системного дефицита товаров не предвидится.

Будет ли в Украине дефицит продовольственных товаров

Однако ассортимент может пострадать, почему отметил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Тарас Высоцкий Министр аграрной политики Украины На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговыми сетями, но в то же время это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет организована мобильная логистика, как говорится, "с колес", а также другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного дефицита продуктов питания не будет.

Он, в частности, добавил, что альтернативы прямым поставкам от производителей в торговые сети нет. И это несмотря на то, что такой способ намного дороже, сложнее и длительнее.

Ассортимент – так, может несколько пострадать, мы об этом ранее предупреждали. Но угрозы для физического наличия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных для потребителя магазинах, отсутствуют,

– подчеркнул Высоцкий.

Напомним, что Россия активно атакует торговые сети. В частности, о последствиях обстрелов сообщали компании "Фора", VARUS, "Сильпо" и другие.

Украинцев также предупредили, что наиболее уязвимыми являются товары с коротким сроком хранения. Например, молочные продукты и мясо. В то же время дефицита продуктов не ожидается.