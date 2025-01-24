"Будет невозможно жить в таких условиях": почему ситуация в Приднестровье может стать критической

В газотранспортной системе Приднестровья запасы для генерации энергетики практически исчерпаны. Дальше проживать в регионе станет невозможно, по мнению, так называемых властей Приднестровья.

Почему ситуация в Приднестровье может стать критической

Глава подконтрольного России Приднестровья Красносельский заявил, что запасов угля для работы тепловой станции хватит максимум до 16-17 февраля. Что касается запасов газа, то они тоже исчерпываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Буквально через несколько дней закончится тот газ, что остается в трубе, и без него будет очень трудно. Конечно, без поставок газа, поскольку в Приднестровье газифицирована энергетика, для нас будет невозможно жить в таких условиях,

– заявил он.

Так называемый глава экономического ведомства не признанного Приднестровья Сергей Оболоник добавил, если в многоэтажках состоится завоздушивание газовых сетей, то на восстановление газоснабжения понадобится 3 месяца.

После того как газ поступит, понадобится еще 2 дня на поднятие давления в системе. Запустить МГРЭС можно будет только на третий день,

– сообщает он.

Заметьте! С 24 января приостановлена и работа станции Тиротекс-энерго, которая производила электричество, работая на газе. Ее запустили, чтобы сократить продолжительность веерных отключений на Левобережье Молдовы с 8 до 5 часов в день.

Что препятствует поставкам газа в Приднестровье

Приднестровье обвиняет официальный Кишинев в том, что они не могут возобновить поставки "бесплатного газа", или начать получать обещанный "гуманитарный газ" от Кремля.

Если Молдова будет действовать согласно своим обещаниям, если поставка состоится через Moldovagaz и газ будут покупать на европейских рынках, то его можно поставлять хоть завтра. Оплату Приднестровье гарантирует. Все задержки абсолютно искусственные, все заявления о затягивании процесса со стороны Приднестровья или России – неправдивы,

– заявляет Красносельский российским СМИ.

В правительстве Молдовы заявили, что не препятствуют и назвали заявления не признанного Приднестровья дезинфорамацией.

Вместо того, чтобы обеспечить граждан приднестровского региона природным газом, российская пропаганда и ее представители в Тирасполе продолжают распространять дезинформацию,

– подчеркнул представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, передает Newsmaker.

После заявлений России предоставить "гуманитарный газ" Приднестровью выяснилось, что молдавская компания Natural Gaz DC заключила контракт с "Тираспольтрансгазом". Совладелец Natural Gaz DC Аркадий Викол уверял, что компания планирует закупать для Приднестровья на европейских биржах 2 – 3 миллионов кубометров газа в сутки, а Молдова будет получать от этого около 3 миллионов молдавских леев налогов в сутки.

Также впоследствии в Кишиневе заявили, что молдавское законодательство запрещает поставки газа в Приднестровье любой компании, кроме Moldovagaz. Это следует из положений закона "О природном газе".