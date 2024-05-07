ПФУ поможет: как узнать размер своей будущей пенсии
Источник:ПФУ
ПФУ создал для украинцев инструмент с помощью которого они могут вычислить свою будущую пенсию. Сделать это очень просто и быстро.
Как посчитать будущую пенсию
Чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно зайти на сайт ПФУ и актуализировать о себе все указанные данные. Рассчитать пенсию можно или на текущую дату, или на будущее.
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При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля,
– написали в ПФУ.
Поэтому в личном кабинете нужно выбрать кнопку "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню. Далее нужно нажать "Сохранить и рассчитать".
Благодаря таким манипуляциям украинец получит:
- ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
Чьи пенсии больше не вырастут
Пенсия ветеранов, которые получили увечье на войне, больше не будут расти, из-за недостатка средств в бюджете.
Такую пенсию зафиксировали на следующем уровне:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1 742,50 гривны после индексации);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4 958 гривен (+562,70 гривны).