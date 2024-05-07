Как посчитать будущую пенсию

Чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно зайти на сайт ПФУ и актуализировать о себе все указанные данные. Рассчитать пенсию можно или на текущую дату, или на будущее.

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При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля,

– написали в ПФУ.

Поэтому в личном кабинете нужно выбрать кнопку "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню. Далее нужно нажать "Сохранить и рассчитать".

Благодаря таким манипуляциям украинец получит:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Чьи пенсии больше не вырастут

Пенсия ветеранов, которые получили увечье на войне, больше не будут расти, из-за недостатка средств в бюджете.

Такую пенсию зафиксировали на следующем уровне: