Як порахувати майбутню пенсію

Щоб скористатися цим інструментом, потрібно зайти на сайт ПФУ та актуалізувати про себе усі вказані дані. Розрахувати пенсію можна або на поточну дату, або на майбутнє.

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При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності – доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку. Натисніть "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповніть необхідні поля,

– написали у ПФУ.

Тож у особистому кабінеті потрібно обрати кнопку "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню. Далі потрібно натиснути "Зберегти та розрахувати".

Завдяки таким маніпуляціям українець отримає:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Чиї пенсії більше не зростуть

Пенсія ветеранів, які отримали каліцтво на війні, більше не зростатимуть, через нестачу коштів у бюджеті.

Таку пенсію зафіксували на наступному рівні: