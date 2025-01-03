Размер будущей пенсии: как уже сейчас украинцам увеличить выплату

Украинцы могут собственноручно увеличить размер своих будущих пенсионных выплат. Для этого нужно выполнить определенные условия.

Как украинцам увеличить размер будущих пенсий

Так главным фактором увеличения пенсий является официальная работа и своевременная уплата единого социального взноса, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Так размер пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с заработной платы человека в бюджет Пенсионного фонда. То есть, чем больше взнос, и чем дольше лицо его платит, тем выше будет пенсия по достижении пенсионного возраста.

Пенсионный фонд Украины опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года. По данным отчета 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени (с них начали платить налоги),

– говорится в заметке.

В ПФУ объяснили, что это обеспечило дополнительные поступления в размере 97 миллионов гривен единого взноса. А эти взносы: