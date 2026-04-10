Украина не будет нуждаться в больших ТЭС: глава Укрэнерго о будущем энергетики
- Украина не планирует строительство крупных ТЭС, и вместо этого сосредоточится на атомной и зеленой энергетике.
- Страна получила почти 200 когенерационных установок от международных партнеров, которые помогают поддерживать инфраструктуру.
В будущем в Украине уже не будут строить крупных ТЭС. Традиционная тепловая генерация уходит в прошлое, поскольку она не получит финансирования, способного обеспечить ее развитие.
Почему крупные ТЭС уходят в прошлое?
О будущей структуре системы генерации электроэнергии в Украине рассказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью LB.
Никто сейчас не строит за свои средства, их берут у международных финансовых организаций, а они все нацелены на развитие зеленой генерации,
– отметил Зайченко.
Он рассказал, что сейчас Укрэнерго работает над Отчетом по адекватности и достаточности генерации. В нем специалисты компании представят свое видение будущей энергосистемы.
По их мнению, базовой должна стать атомная генерация, мощность которой даже нужно несколько увеличить. Ведь из-за фактической потери Запорожской АЭС Украине необходимо дополнительно еще около 2 гигаватт такой базовой генерации.
Кроме того, в компании считают, что необходимо развивать полупиковую генерацию, за которую ранее отвечали ТЭС.
В будущем это будут, скажем, биогазовые электростанции, работающие как "зеленые". Плюс развитие возобновляемых источников энергии в комплексе с высокоманевренной генерацией и аккумуляцией – это наше будущее.
Глава Укрэнерго добавил, что сейчас технологии дешевеют, поэтому вполне реально, что инвесторы заинтересуются такими проектами. Однако строить гигантские комплексы вроде ЗАЭС вместе с Запорожской ТЭС мощностью 10 гигаватт на одной площадке больше не будут.
ЗАЭС строилась под нужды таких же мощных гигантских потребителей – металлургических комбинатов. Но все меняется. Сейчас потребление идет в другую сторону – датацентры, небольшие производства, которые потребляют экономно,
– объяснил Зайченко.
Заметьте! По оценкам Укрэнерго, обновленная энергосистема будет работать с выбросами углекислого газа на уровне с нынешними, но будет выгоднее экономически.
Какие "мини-ТЭЦ" уже получила Украина?
Напомним, за последние годы Украина бесплатно получила от международных партнеров почти две сотни когенерационных установок, так называемых мини-ТЭЦ. Они частично помогли поддержать украинскую инфраструктуру, которая пострадала от российских атак, пишет NGL.media.
Такие когенерационные установки позволяют одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника. Например, от США в Украину поступили "мини-ТЭЦ", которые работают на газе.
Можно сказать, что это большой городской генератор, который, кроме производства электричества, еще и греет воду. Впрочем главный запрос большинства общин заключается в электрогенерации, тепло используется как сопутствующий эффект работы установки,
– отмечает издание.
Оборудование распределили по разным городам Украины. Большинство установок направили для усиления работы теплокоммунэнерго.
Заметьте! Оборудование поступало в Украину по "Проекту энергетической безопасности" в 2018 – 2025 годах. По информации Минразвития, всего USAID передал Украине 188 когенерационных установок.
Какова ситуация со станциями в Украине?
Россия продолжает активно атаковать теплоэлектроцентрали Украины, что приводит к повреждениям энергетической инфраструктуры. В частности, проблемы возникли на Дарницкой теплостанции в Киеве. Эта ТЭЦ поставляет тепло для жилых домов в Дарницком и Днепровском районах столицы – это более 1 100 многоэтажек.
В связи с рисками Украина ищет советские ТЭЦ и ТЭС в странах Восточной Европы и, по возможности, вывозит ценное оборудование для использования внутри страны. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что закупка нового оборудования и его производство занимает от 4 до 6 месяцев, поэтому государство формирует резервы критически важных элементов.
В то же время эксперт Андрей Закревский отмечает необходимость перехода к децентрализованным системам энергоснабжения, развития автономного тепла и когенерационных установок, а также предлагает разделять Киев на отдельные "тепловые острова" для повышения устойчивости системы.