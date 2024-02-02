Карточки пенсионеров не будут блокировать: Минсоцполитики опровергло информацию

Минсоцполитики опровергло информацию о возможной блокировке банковских карт пенсионеров якобы из-за отсутствия движения средств на них. В министерстве отметили, что не имеют полномочий и технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.

Карточки не будут блокировать

Новости, которые касались блокировки банковских карт, касались пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые стали на учет как ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Читайте также Как оформить помощь для малообеспеченной семьи

Речь идет о том, что если такой пенсионер не пользуется своей банковской карточкой более 6 месяцев, и на этой карте нет движения средств, то пенсия продолжает начисляться, но не перечисляется на карточный счет.

Это обусловлено тем, что значительная часть пенсионеров из числа ВПО проживает на временно оккупированных территориях, и государство должно обеспечить подтверждение жизни и активного использования карты.

В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и ею впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, возрастают в разы,

- говорится в сообщении.

К тому же правительство расширило способы прохождения физической идентификации для упрощения процедуры подтверждения личности пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях. Таким образом, информация о возможном блокировании карты пенсионера не соответствует действительности, и пенсии продолжают начисляться пенсионерам, которые подтвердили свою личность.

Как пенсионеру пройти идентификацию

Существуют различные способы прохождения идентификации для пенсионеров, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года и имеют целью продолжение выплаты пенсии.

Вот несколько способов идентификации:

Посетить любое отделение Ощадбанка, если пенсионер находится на подконтрольной Украине территории. Авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Эту электронную подпись можно создать с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг. Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа, подтверждающего факт жизни лица. Полученный документ, вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии (написанным в произвольной форме), надо отправить почтовым отправлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту пребывания на учете. Подать заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В этот случай, к заявлению необходимо добавить качественную сканированную копию документа, подтверждающего факт жизни лица, с помощью электронной цифровой подписи.

Это позволяет пенсионерам выбрать удобный способ идентификации, учитывая их текущую локацию и возможность использования цифровых инструментов для этого процесса.