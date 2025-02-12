В Украине внедряют несколько видов отключений одновременно: как это повлияет на потребителей

Сейчас в Украине применяется несколько типов отключений одновременно. Речь идет, в частности, об экстренных.

Отключают ли свет в Украине сейчас

Как отметил гендиректор YASNO, экстренные отключения применяются в областях, где сети были повреждены, в результате российской атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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В качестве примера Коваленко привел ситуацию в Донецкой и Днепропетровской областях, где экстренные отключения были вынуждены применять буквально вчера. В целом систему "балансируют" в первую очередь через промышленность.

Сергей Коваленко Генеральный директор YASNO В течение рабочих дней мы видим отключения промышленных потребителей. Это означает, что в целом нам не хватает электроэнергии и в первую очередь отключают крупных промышленных потребителей. Для населения пока такие отключения не прогнозируются.

Основными причинами введения ограничений Коваленко называет:

регулярные атаки россиян на украинскую энергетику;

увеличение потребления из-за снижения температуры.

По словам Коваленко, в Укрэнерго подсчитали, что уровень потребления в Украине растет еженедельно на 5%.

Обратите внимание! Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что отключения, которые сейчас происходят, осуществляются локально из-за повреждения сети, в результате утренней атаки. Пока ограничения касаются только отдельных участков в Киеве.