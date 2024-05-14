Будут ли перебои с энергоснабжением этой зимой

За последние месяцы энергосистема Украины получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны. В некоторых регионах страны уже действует лимитирование подачи электроэнергии. В то же время зимой ситуация может ухудшиться, если энергетики не смогут восстановить поврежденные объекты.

Будут ли отключать свет

Как рассказал во время разговора 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев, сегодня отдельные предприятия в Украине ограничивают в энергопотреблении. Впрочем, это лимитирование, а не полноценное отключение света.

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Эксперт добавил, что говорить сейчас о том, что для всего украинского населения будут действовать отключения света, нельзя. Сейчас почасовые графики действуют только в двух местах: в Харьковской области и в Кривом Роге.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Ситуация является сложной, но контролируемой. То есть нет каких-то оснований для того, чтобы говорить о том, что потребителей не в состоянии обеспечить электроэнергией. Единственное, что в случае увеличения потребления возможно ограничение. А дальше все будет зависеть от того, насколько быстро энергетики будут восстанавливать поврежденные объекты.

Кроме того, будет зависеть это еще и от того, насколько быстро будут обеспечивать основное энергопотребление для отдельных населенных пунктов, территориальных общин, промышленных предприятий и тому подобное. Рябцев отмечает, что это сейчас самое первое, что нужно сделать до начала отопительного сезона.

Какой будет ситуация зимой

Эксперт отмечает, что зимой можно ничего плохого не ждать, если готовиться еще летом.

Если граждане будут требовать от органов местного самоуправления, от руководства территориальных общин обеспечить их как потребителей автономным питанием от малых электростанций, которые должны быть установлены в этом регионе, то тогда никаких проблем с энергоснабжением не будет,

– говорит Рябцев.

Впрочем, если энергетики не смогут восстановить все поврежденное до начала отопительного сезона, то граждане могут остаться без электроэнергии.

Основные действия, которые должны быть обеспечены в рамках межсезонной компании, – это создание сети малых электростанций. Ведь надеяться на восстановление крупных электростанций нет никакого смысла. Там нечего восстанавливать.

Главная задача сейчас – это децентрализация, разукрупнение энергетики. Потому что нет гарантий, что россияне не будут продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру,

– отмечает Рябцев.

Что такое "разукрупнение энергетики" Это вместо сети из десятка крупных электростанций создание 300 – 400 малых станций мощностью от 5 до 30 мегаватт каждая.

Что говорят в Минэнерго

Убытки после атак на энергетические объекты за последние месяцы существенные. Речь идет о сумме более чем 1 миллиард долларов. А с учетом будущих обстрелов россиян по украинской энергосистеме сумма убытков может вырасти еще больше.

Во время эфира телемарафона министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Украина уже потеряла около 8 гигаватт мощности в системе.

Если бы это произошло в любой другой стране, говорит министр энергетики, был бы уже тотальный блэкаут.

Таким образом, удержать систему без ограничений будет трудно. Особенно это касается зимы.

Надо также учитывать, что мы сегодня фиксируем ситуацию по состоянию на сейчас, а ситуацию к зиме с учетом следующих обстрелов или их влияния на систему трудно предсказать. Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему. Поэтому ситуация будет сложная,

– говорит Герман Галущенко.

Трудности с энергоснабжением могут быть не только зимой, но и этим летом. Впрочем, балансировать систему в этот период года помогают возобновляемые источники энергии, например солнечные электростанции.