Что может измениться для тех, кто получает пенсию по инвалидности в 2025 году

Если в Украине введут предложения по новой пенсионной реформе, то в 2025 году пенсионеров ждет немало изменений. В частности, коснутся реформы и пенсионеров, которые получают пенсию по инвалидности.

Как повлияет реформа на пенсии по инвалидности

Напоминаем, что с 1 июля 2025 года в Украине запланирована реформа пенсионной системы, которая предусмотрена Законом Украины о государственном бюджете на 2025 год.

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В то же время как передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии", реформа предусматривает не только изменения по повышению справедливости и достаточности пенсий, но и постепенную отмену пенсий по инвалидности.

Заметьте! Изменения не будут касаться тех, у которого инвалидность установлена бессрочно.

Как отмечается в издании, в перспективе пенсионной реформы из действующего закона об обязательном государственном пенсионном страховании могут убрать раздел о пенсиях по инвалидности.

Поэтому есть вероятность, что этот раздел могут временно оставить в виде переходных положений до тех пор, пока не введут другую реформу. Вероятнее всего, что в ней вместо пенсий по инвалидности будут устанавливаться страховые выплаты лицам, которые будут иметь стойкую потерю трудоспособности.

Какие сейчас размер пенсий по инвалидности

При наличии хотя бы 1 года страхового стажа гражданин имеет право на получение пенсии по инвалидности. А их суммы будут зависеть от группы инвалидности и страхового стажа человека.

Для лиц с инвалидностью I группы выплата составляет 100% от размера пенсии по возрасту,

Для лиц с инвалидностью II группы выплата равна 90% от пенсии по возрасту.

Минимальные гарантированные выплаты: