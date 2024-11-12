Денежная помощь для переселенцев: будут ли выплаты на жилье в 2025 году

Стало известно, продлят ли выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам. Председатель Специальной комиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, какую сумму на выплаты для ВПЛ предусмотрено на 2025 год.

Сколько будут платить для ВПЛ

В проекте государственного бюджета, поданном Кабинетом Министров Украины на рассмотрение Верховной Раде, расходы Министерства социальной политики увеличены на 1,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Павла Фролова.

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Из этих средств 1 миллиард гривен выделен на помощь внутренне перемещенным лицам. Эта сумма позволит расширить категории получателей выплат.

Павел Фролов Председатель Специальной комиссии ВРУ по защите ВПЛ Правку нашей парламентской ВСК по защите ВПЛ о направлении дополнительно 9 миллиардов гривен на нужды переселенцев учли частично.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 2 000 гривен для взрослых лиц и 3 000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Кто из переселенцев получит помощь на жилье

С середины января 2025 года стартует новая программа поддержки для внутренне перемещенных лиц.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что с начала следующего года будет запущена программа субсидий на аренду жилья для переселенцев.

Заметьте! Однако эта помощь будет доступна не всем переселенцам. Ее получат только те семьи, которые тратят более 30% своих доходов на аренду жилья.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, если семья имеет доходы менее двух прожиточных минимумов на одного человека (сейчас это 5 840 гривен), субсидия может покрывать большую часть расходов на аренду.