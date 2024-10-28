В 2025 году возможна индексация пенсий: средства в бюджете на это предусмотрели

Несмотря на войну и сложные экономические условия, украинцы продолжают получать пенсии и социальную помощь. В 2025 году пенсии могут вырасти более чем на 10%, поскольку в проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию.

Какими будут пенсии в 2025 году

О перспективах роста пенсий рассказала старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко на "Громадському радіо".

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По ее словам, правительство уверяет, что в бюджете на 2025 год выделены средства для индексации, но конкретные показатели станут известны только в начале следующего года.

Заметьте! Размер повышения будет зависеть от инфляции и роста зарплат, с которых платят ЕСВ.

Ткаченко отметила, что динамика зарплат является сезонной, и во втором квартале был значительный рост средней зарплаты, с которой уплачиваются взносы. Это может привести к повышению пенсий на 10–12%, по сравнению с около 6% в прошлом году.

Хватит ли средств

Пенсионный фонд Украины регулярно обновляет статистику на своем сайте. По состоянию на 1 октября в Украине было около 10,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5 852 гривны.

По словам Лидии Ткаченко, размер пенсий значительно варьируется:

примерно половина пенсионеров получает 3–4 тысячи гривен;

тогда как более миллиона человек – более 10 тысяч гривен.

Ткаченко также отмечает, что Пенсионный фонд имеет достаточно средств для обеспечения основных выплат, но существует много программ, которые финансируются из государственного бюджета

Заметьте! Среди них пенсии для военных, помощь детям, пострадавшим от войны, и выплаты ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. Эти программы в основном поддерживаются за счет международных партнеров.