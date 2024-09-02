Национальный банк Украины активно работает над вопросом внедрения электронной гривны с 2016 года. В то же время есть идея использовать в электроенной гривне новых монет, введенных банком - "шагов".

Внедрение электронной гривны и "шагов"

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что пилотные проекты по электронной гривне были проведены в 2019 и 2021 годах. Сейчас банк занимается разработкой внутренних регламентов и поиском ответов на ключевые вопросы, передает 24 Канал.

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Пышный отметил, что реализация электронной гривны во время военного положения может быть не целесообразной, однако банк внимательно следит за опытом центральных банков других стран, где этот вопрос активно обсуждается. Как только появится возможность, НБУ будет готов к внедрению электронной гривны.

Кроме того, глава НБУ прокомментировал возможность использования исторического названия "шаги" в электронной гривне.

Андрей Пышный Председатель НБУ По вопросу об использовании "шагов", если это будет принято, НБУ соответственно отреагирует. Хотя вопрос не совсем простой, хочу отметить, что "шаги" имеют важное историческое значение для Украины. Подобно тому, как слово "казак" имеет важное значение в нашей культуре, так и "шаги" являются частью нашей национальной идентичности.

Национальный банк продолжает работу над этими вопросами и готов к обсуждению дальнейших шагов по внедрению электронной гривны и восстановлению исторических названий.

Контекст

Национальный банк заявил о необходимости изменить название разменной монеты "копейка" на "шаг" с целью восстановления исторической справедливости, а также для содействия дерусификации, деколонизации и возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.

Согласно исследованию НБУ, название "копейка" является символом московской оккупации и имеет имперское происхождение. В регуляторе также отметили, что "копейка" остается в обращении только в странах, враждебных к Украине.

Заметьте! Для внедрения нового названия, НБУ планирует провести ряд законодательных изменений. При этом соотношение между "копейкой" и "шагом" останется 1:1. Национальный банк также будет работать над дизайном новых монет и порядком их введения в обращение. Кроме этого, решение о выводе из обращения "копеек" также будет принимать НБУ.