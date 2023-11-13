Будут расти трижды: чего ждать от пенсий в 2024 году
В 2024 году для украинцев будут трижды поднимать пенсию. Такие изменения заложены в уже принятый госбюджет на следующий год.
Пенсию поднимут трижды
В 2024 году средняя пенсия в Украине может вырасти до 6 тысяч гривен, то есть на 20%. Однако это еще не все, в январе, марте и июле выплаты пенсионеров будут расти.
Читайте также Какой будет минимальная пенсия в 2024 году
- В январе
В начале следующего года вырастет размер прожиточного минимума с 2 093 до 2 361 гривны. Соответственно возрастут и пенсии, зависящие от этого показателя, в частности минимальная и максимальная – до 2 361 и 23 610 гривен соответственно.
Также возрастут минимальные выплаты для 65-летних лиц, имеющих 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин. Сумма для таких людей будет составлять 2 840 гривен.
- В марте
В марте запланирована массовая индексация пенсий по новой, бальной системе. Нововведение имеет целью сравнить выплаты специалистов, которые вышли на законный отдых в разное время и поэтому их выплаты отличаются. Пока неизвестно, на сколько вырастут выплаты украинцев.
- В июле
В июле снова вырастет пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным страховым стажем. Их выплаты составят 3 200 гривен.
Какие сейчас пенсии в Украине
Пока больше всего украинских пенсионеров получают пенсии в диапазоне от 2 до 4 тысяч гривен – 50,8%. В общем ситуация такова:
- 0,6% имеют выплаты до 2 000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.
- 15% – от 4001 до 5 000 гривен.
- 21,3% – от 3001 до 4 000 гривен.
- 23,2% – от 5001 до 10 000 гривен.
- 29,5% – от 2001 до 3 000 гривен.