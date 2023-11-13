Будут расти трижды: чего ждать от пенсий в 2024 году

В 2024 году для украинцев будут трижды поднимать пенсию. Такие изменения заложены в уже принятый госбюджет на следующий год.

Пенсию поднимут трижды

В 2024 году средняя пенсия в Украине может вырасти до 6 тысяч гривен, то есть на 20%. Однако это еще не все, в январе, марте и июле выплаты пенсионеров будут расти.

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В январе

В начале следующего года вырастет размер прожиточного минимума с 2 093 до 2 361 гривны. Соответственно возрастут и пенсии, зависящие от этого показателя, в частности минимальная и максимальная – до 2 361 и 23 610 гривен соответственно.

Также возрастут минимальные выплаты для 65-летних лиц, имеющих 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин. Сумма для таких людей будет составлять 2 840 гривен.

В марте

В марте запланирована массовая индексация пенсий по новой, бальной системе. Нововведение имеет целью сравнить выплаты специалистов, которые вышли на законный отдых в разное время и поэтому их выплаты отличаются. Пока неизвестно, на сколько вырастут выплаты украинцев.

В июле

В июле снова вырастет пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным страховым стажем. Их выплаты составят 3 200 гривен.

Какие сейчас пенсии в Украине

Пока больше всего украинских пенсионеров получают пенсии в диапазоне от 2 до 4 тысяч гривен – 50,8%. В общем ситуация такова: