Тариф на воду: сколько стоит один куб воды в Украине

23 августа 2024, 12:40
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Автор: Татьяна Стельмах

В Украине нет единой цены на воду, потому что в разных регионах она отличается. Каждый поставщик устанавливает собственные правила.

Тариф на воду в Украине

В сентябре не планируется увеличение тарифов на воду. Однако в июне для некоторых цены все же выросли.

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Так произошло, потому что некоторые общины самостоятельно поднимают себе цены. Больше всего изменилась стоимость водоснабжения ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 гривны за кубометр.

Для других компаний цены выросли так:

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;
  • Черновцыводоканал – 23,86 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;
  • Днепроводоканал – 23,92 гривны;
  • Львовводоканал – 20,04 гривны;
  • Киевводоканал – 21,42 гривны;
  • Харьковводоканал – 22,87 гривны;
  • Черкассыводоканал – 20,19 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;
  • Житомирводоканал – 32,77 гривны.

А вот стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.