Тариф на воду: сколько стоит один куб воды в Украине

В Украине нет единой цены на воду, потому что в разных регионах она отличается. Каждый поставщик устанавливает собственные правила.

Тариф на воду в Украине

В сентябре не планируется увеличение тарифов на воду. Однако в июне для некоторых цены все же выросли.

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Так произошло, потому что некоторые общины самостоятельно поднимают себе цены. Больше всего изменилась стоимость водоснабжения ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 гривны за кубометр.

Для других компаний цены выросли так:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

А вот стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.