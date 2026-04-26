Цена дизеля в Украине может измениться: Шмыгаль рассказал, при чем здесь запуск "Дружбы"

Накануне Украина сообщила о завершении ремонта трубопровода "Дружба", который не работал несколько месяцев из-за российских атак. Поэтому Венгрия разблокировала 20-й пакет санкций и европейский кредит на 90 миллиардов евро. Однако, вероятно, это не все положительные последствия восстановления транзита нефти.

Подешевеет ли дизель в Украине?

Уже вскоре измениться может и стоимость дизельного топлива для украинцев. Об этом в Киеве заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Ukraine Energy Coordination Group, передает "РБК-Украина".

Требуя возобновления работы "Дружбы", Венгрия и Словакия еще в феврале остановили экспорт дизеля в Украину. Однако, по словам Шмыгаля, теперь все может измениться.

Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной должна использоваться. Более того, что есть проблематика на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно, удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта,

– предположил министр энергетики.

Правда, украинское правительство не ведет переговоров по импорту топлива, ведь это компетенция компаний. В то же время вопрос "проработают" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.

Справка: дизель Украина обычно покупала у Венгрии, его поставляли преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина обеспечена объемами топлива на май. В условиях кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке выполнение договоренностей по такому импорту является одним из приоритетов энергетического сотрудничества с партнерами.

На что ещё повлиял запуск "Дружбы"?