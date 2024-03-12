Доллар дорожает: где стоимость валюты резко полезла вверх

На черном рынке и в банках доллар и евро существенно подешевели за последние сутки. Американская валюта прибавила при покупке аж 20 копеек. Зато в обменниках ситуация со стоимостью другая.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (+20 копеек против 11 марта), а продажа – 38,65 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,70 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,35 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,52 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,61 гривны (+7 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают по 42,10 гривны (+10 копеек), а продают за 42,26 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,19 гривны (-11 копеек), а продажа – 38,71 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,77 гривны (-15 копеек), а продажа – 42,39 гривны (+12 копеек).

Какую цену доллара прогнозируют

Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что на этой неделе состоится пересмотр Нацбанком учетной ставки. По ее мнению, изменений ожидать не стоит.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение этой недели я ожидаю умеренное ослабление предложения валюты на безналичном рынке с постепенным ростом спроса. Хотя этот процесс вряд ли будет динамичным, можно ожидать некоторого усиления волатильности на торгах.

В то же время по свежим данным Госстата инфляция по итогам февраля замедлилась до4,3% в годовом измерении. Это ниже прогнозов регулятора, опубликованных в начале года. Это несколько повышает шансы на снижение учетной ставки в марте.

Золотько добавляет, что спрос на наличном рынке будет оставаться подавленным. Это будет ограничивать возможности участников рынка для формирования растущего тренда.

Прогноз курса продажи наличного доллара на эту неделю такой –





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