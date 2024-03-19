Доллар едва не перевалил за 39 гривен: какой курс установил Нацбанк сегодня

Американская валюта продолжает расти в цене, как и европейская. За последние сутки доллар почти достиг отметки в 39 гривен, а евро тяготеет к уровню в 42,5 гривны.

Официальный курс 19 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,97 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 18 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,44 гривны, что на 20 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 20 марта:

доллар – 39,13 гривны,

евро – 42,46 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,70 гривны, а продажа – 39,20 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,78 гривны , а продажа – 39,25 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,04 гривны, а продажа – 39,16 гривны.

Будет ли доллар по 40 гривен

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе произошли существенные курсовые колебания. Впрочем, это не вызвало усиления спроса на валюту со стороны населения. На этой неделе банкир ожидает, что его тоже вряд ли следует ожидать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ.

По прогнозам Золотько, в течение этой недели стоимость доллара не достигнет 40 гривен за валюту. Вероятно, что в наличном сегменте валютного рынка курс будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар.

В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность – рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения.