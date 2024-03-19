Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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50 миллиардов евро для Украины
Представитель Еврокомиссии отметил, что Евросоюз – единственный, кто выполняет обещания и предоставляет долгосрочное финансирование для Украины. По словам Вархеи, благодаря инструменту Ukrainian Facility ЕС хочет не только удовлетворить текущие потребности Украины, но и начать реконструкцию и восстановление страны.
Впрочем, чтобы получить средства от ЕС, Киев должен выполнить условия – отстроиться и реформироваться на основе правил и принципов ЕС.
Вархеи отметил, что завтра Шмыгаль представит план реформ, и именно этот документ станет инструментом для измерения прогресса в стране.
Это план, с помощью которого мы будем измерять прогресс в стране, и это план, с помощью которого мы будем измерять также, когда и как могут быть осуществлены следующие платежи,
– сказал еврокомиссар.
Шмыгаль ранее отмечал, что в плане предусмотрены структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.