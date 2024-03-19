Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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50 миллиардов евро для Украины

Представитель Еврокомиссии отметил, что Евросоюз – единственный, кто выполняет обещания и предоставляет долгосрочное финансирование для Украины. По словам Вархеи, благодаря инструменту Ukrainian Facility ЕС хочет не только удовлетворить текущие потребности Украины, но и начать реконструкцию и восстановление страны.

Впрочем, чтобы получить средства от ЕС, Киев должен выполнить условия – отстроиться и реформироваться на основе правил и принципов ЕС.

Вархеи отметил, что завтра Шмыгаль представит план реформ, и именно этот документ станет инструментом для измерения прогресса в стране.

Это план, с помощью которого мы будем измерять прогресс в стране, и это план, с помощью которого мы будем измерять также, когда и как могут быть осуществлены следующие платежи,

– сказал еврокомиссар.

Шмыгаль ранее отмечал, что в плане предусмотрены структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Напомним! 28 февраля Совет ЕС одобрил программу Ukraine Facility. В рамках которой Украина должна получить 50 миллиардов евро в форме долгосрочных кредитов до 2027 года.