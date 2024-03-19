Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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50 мільярдів євро для України

Представник Єврокомісії наголосив, що Євросоюз – єдиний, хто виконує обіцянки та надає довгострокове фінансування для України. За словами Варгеї, завдяки інструменту Ukrainian Facility ЄС хоче не лише задовольнити поточні потреби України, але й розпочати реконструкцію та відновлення країни.

Втім, аби отримати кошти від ЄС, Київ має виконати умови – відбудуватися та реформуватися на основі правил і принципів ЄС.

Варгеї зазначив, що завтра Шмигаль представить план реформ, і саме цей документ стане інструментом для виміру прогресу в країні.

Це план, за допомогою якого ми будемо вимірювати прогрес в країні, і це план, за допомогою якого ми будемо вимірювати також, коли і як можуть бути здійснені наступні платежі,

– сказав єврокомісар.

Шмигаль раніше зазначав, що у плані передбачені структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Нагадаємо! 28 лютого Рада ЄС схвалила програму Ukraine Facility. В межах якої Україна має отримати 50 мільярдів євро у формі довгострокових кредитів до 2027 року.