Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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50 мільярдів євро для України
Представник Єврокомісії наголосив, що Євросоюз – єдиний, хто виконує обіцянки та надає довгострокове фінансування для України. За словами Варгеї, завдяки інструменту Ukrainian Facility ЄС хоче не лише задовольнити поточні потреби України, але й розпочати реконструкцію та відновлення країни.
Втім, аби отримати кошти від ЄС, Київ має виконати умови – відбудуватися та реформуватися на основі правил і принципів ЄС.
Варгеї зазначив, що завтра Шмигаль представить план реформ, і саме цей документ стане інструментом для виміру прогресу в країні.
Це план, за допомогою якого ми будемо вимірювати прогрес в країні, і це план, за допомогою якого ми будемо вимірювати також, коли і як можуть бути здійснені наступні платежі,
– сказав єврокомісар.
Шмигаль раніше зазначав, що у плані передбачені структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.