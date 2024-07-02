Где доллар продолжает дешеветь
2 июля 2024, 09:56Читати новину українською
Второй день подряд курс покупки доллара банками не меняет цену, в то же время курс евро начал расти. Кроме того, сохраняется тенденция на существенный спад покупки валюты обменниками.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (без изменений по сравнению с 1 июля), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,45 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 44,09 гривны (+14 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,78 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,87 гривны (+4 копейки).
- Евро покупают за 43,90 гривны (+6 копеек), а продают за 44,07 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (-15 копеек), а продают – за 40,90 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,40 гривны (-11 копеек), а продажа – 44,30 гривны (+15 копеек).
Какой была ситуация на прошлой неделе
Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе возможно оживление спроса.
Так произойдет из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.
Поэтому участники рынка будут пытаться поднять стоимость доллара. Впрочем, по мнению Золотько, вряд ли доллар пересечет отметку в 41 гривну.