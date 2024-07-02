Где доллар продолжает дешеветь

Второй день подряд курс покупки доллара банками не меняет цену, в то же время курс евро начал расти. Кроме того, сохраняется тенденция на существенный спад покупки валюты обменниками.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (без изменений по сравнению с 1 июля), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,45 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 44,09 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,78 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,87 гривны (+4 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (+4 копейки). Евро покупают за 43,90 гривны (+6 копеек), а продают за 44,07 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (-15 копеек), а продают – за 40,90 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,40 гривны (-11 копеек), а продажа – 44,30 гривны (+15 копеек).

Какой была ситуация на прошлой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе возможно оживление спроса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Так произойдет из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.

Банкир ожидает, что курс продажи доллара будет колебаться в пределах 40,70 – 41,20 гривны за доллар в течение этой недели.

Поэтому участники рынка будут пытаться поднять стоимость доллара. Впрочем, по мнению Золотько, вряд ли доллар пересечет отметку в 41 гривну.

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