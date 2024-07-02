Что будет с курсом валюты в июле

По словам Олега Пендзина, представителя Экономического дискуссионного клуба, украинцам не следует ожидать значительных колебаний курса валюты, в частности доллара, в июле 2024 года. В частности, по его прогнозам, в июле курс составит примерно 40,7 гривны за доллар.

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Июль, я думаю, будет абсолютно спокойный, потому что Нацбанк, с одной стороны, управляет курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция. Инфляция сейчас, в принципе, должна подскочить, потому что подняли цены на электричество. А инфляция – это индекс роста потребительских цен. То есть, Нацбанк, с одной стороны, должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила. Поэтому, я думаю, что июль будет где-то в пределах 40,7 гривны, примерно этот курс,

– говорит он.

Поэтому, по его словам, ожидать непредвиденных обстоятельств относительно курса гривны в июле 2024 года – не следует. А все потому, что у Национального банка Украины сейчас есть 39 миллиардов валютных резервов, что позволит в случае необходимости сдержать курс национальной валюты.

Валютный рынок в Украине

Эксперт утверждает, что валютный рынок в Украине сейчас работает не в полном объеме, поскольку единственным регулятором курса валют является Национальный банк Украины.

Что такое рынок валюты? Есть какое-то количество покупателей и импортеров, которые приходят и хотят купить валюту, а есть какое-то количество продавцов валюты, экспортеров украинской продукции, которые получают валюту, и для того, чтобы рассчитываться с налогами, со своими работниками, они эту валюту вынуждены продавать на торгах. Так работает рынок. А кто на сегодня в Украине продает валюту на рынке? Только Нацбанк. То есть, во-первых, у нас на сегодняшний момент в стране как такового валютного рынка нет. Потому что у нас, по сути, единственным продавцом валюты является НБУ,

– объясняет он.

Согласно ему, отсутствие валютного рынка означает, что Нацбанк самостоятельно устанавливает валютный курс. Таким образом, общий курс, определенный Нацбанком, не зависит от реального курса, который формируется на рынке.