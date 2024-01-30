Официальный курс доллара "лезет" вверх: на сколько подорожала валюта

Нацбанк установил на сегодняшний день, 30 января, курс американской валюты на 10 копеек больше, чем вчера. Следовательно, стоимость приближается к отметке в 38 гривен. В то же время, евро несущественно подешевело.

Официальный курс 30 января

За данным Нацбанку официальный курс 30 января достиг 37,88 гривны за доллар. Стоимость выросла на 10 копеек против 29 января.

Читайте также Почти миллиард долларов: НБУ купил наличные на межбанке

Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41 гривну, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 31 января:

Доллар – 37,87 гривны.

Евро – 41,08 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 30 января доллар составляет:

в банках: покупка составляет 37,80 гривны, а продажа – 38,35 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка на уровне 38 гривен, а продажа – 38,45 гривны.

: покупка на уровне а продажа – На черном рынке: покупка – 38,25 гривны, а продажа – 38,33 гривны.

Стоимость доллара на наличном рынке на этой неделе

Как рассказала Татьяна Попович для 24 Канала, наличный доллар на прошлой неделе был стабильным, а вот безналичный укрепился. В то же время начиная со среды доллар заметно подорожал из-за умеренного роста котировок на ВРУ. Следовательно, в конце недели продажи курса выросли до 38,30 – 38,35 гривны.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank В то же время уже на этой неделе спрос на валюту может возрасти. На это влияют такие факторы, как рост деловой активности и активизация импортеров и период выплат зарплат украинцам.

Банкирша объяснила, что последний фактор может повлечь за собой рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения, которая будет частично попадать на валютный рынок.

Поэтому на этой неделе прогнозирую повышение курсовой волатильности на наличном рынке,

– добавила Попович.

Курс продажи, скорее всего, будет на уровне 38,4 – 38,9 гривны.