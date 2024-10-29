Валюты на рынке подорожали везде

За последние сутки в обменнике, в банках и на черном рынке доллар и евро прибавили в цене при покупке и продаже. Американская валюта больше всего выросла в обменниках, а евро – на черном рынке и в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 28 октября) и продажа – по 41,60 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,60 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45,20 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,66 гривны (+6 копеек).

(+5 копеек), а продать – по (+6 копеек). Покупка евро по 45,10 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,25 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,35 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,75 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают – по (+17 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 23 октября, евро покупают по 44,95 гривны (+13 копеек), а продают – по 45,35 гривны (+3 копейки).

Сколько придется заплатить за доллар в ноябре

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в ноябре курс на наличном рынке ожидается на уровне 41,3 – 42 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые изменения векторов. По-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным "продвижением" вверх.

То есть минимально доллар может стоить 41,5 гривны, соответственно 100 долларов выйдет 4 150 гривен. В то же время максимальное значение составит 41,9 – 42 гривны, то есть 100 долларов будет колебаться от 4 190 до 4 200 гривен.