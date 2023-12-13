На черном рынке, в обменниках и даже в банках: доллар достиг вверх

За сутки стоимость продажа и покупки доллара и евро подорожала. Цена выросла на наличном рынке повсюду. В то же время, самый существенный рост произошел в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,12 гривны (+15 копеек против 12 декабря), а продажа – 37,7 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,7 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,82 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,38 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,87 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,6 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,73 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают за 40,54 гривны (+4 копейки), а продают за 40,75 гривны (+5 копеек).

Ситуация на рынке валют

Как рассказал банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке будет предсказуемой, даже несмотря на колебания.

Отмена НБУ по ограничению продаж валюты с 1 декабря может образовать "единый" наличный курс.

А ближе к праздникам предложение наличных денег на рынке увеличится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такое предположение может быть вполне логичным, учитывая практику прошлых лет: обычно в канун больших праздников часть граждан сдает какую-то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднования.

Лесовой добавил, что курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом ситуации на межбанке с добавлением незначительного процента стоимости валюты к безналичному курсу.

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