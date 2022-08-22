Почему цена газа почти 3 тысячи долларов – спекулятивная: объяснение эксперта

Цена газа в Европе резко выросла более чем на 8% из-за манипуляций "газпрома". Эксперт объяснил, за сколько покупает газ Европа и зависима ли Украина от импорта газа.

Цена газа в Европе резко выросла

Сегодня, 22 августа, на фоне заявления "газпрома" об остановке "северного потока-1" из-за ремонта спотовая цена газа в Европе возрастает до максимума с марта этого года. Цена ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла почти 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Экономический эксперт Олег Гетман в комментарии 24 каналу рассказал, что это еще одна манипуляция "газпрома" и объяснил, почему Европа покупает газ по значительно более низкой цене.

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По какой цене покупает газ Европа

Эксперт подчеркнул, что цена газа, которая сегодня на хабе, совсем не отражает то, за сколько на самом деле покупают газ страны Европы. Дело в том, что у стран заключены долгосрочные контракты с "газпромом", где заложены цены, которые лишь частично зависят от цен на нефть и цен на газ на хабе.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Поэтому, значительная часть стран Европы, это не коммерческая тайна, но по отчетам, которые мы видим, они и дальше покупают газ и по 600, и по 700, и по 500, и по 800 долларов за тысячу кубов. Поэтому вообще эта цифра – это просто спекулятивная, манипулятивная цифра, которую раскручивает "газпром" в своих интересах.

Что будет с ценой газа в ближайшее время

Точно спрогнозировать, что будет с ценой газа в ближайшее время, трудно, считает эксперт. Поскольку это будет зависеть не от чисто экономических причин и факторов. Гетман подчеркивает, "это чисто политическая история".

Остановка этого потока, она же анонсирована на три дня. Соответственно, если через три дня условно эта треть газа, которая обычно транспортируется, если хотя бы треть из него уйдет, то цена пойдет в низ. Если Европа сможет диверсифицировать еще больше там нарастить генерацию из других источников энергии, то цена тоже будет более-менее стабильна,

– считает он.

Отопительный сезон 2022 – 2023

Из-за скачков цены газа в Европе многие украинцы переживают, не повысится ли цена голубого топлива в Украине, несмотря на решение правительства зафиксировать ее в этом отопительном сезоне. Олег Гетман подчеркнул, этого не может быть, поскольку Украина не зависит сейчас от импорта газа.

Если страны Европы, большинство стран Европы, напрямую зависят от импорта газа и они просто не могут без катарского газа, без американского газа, без российского газа, ну пока что не могут, они все делают для того, чтобы избежать этого, но пока что они зависимы на 80, на 90, на 100 процентов от импорта,

– рассказывает он.

Почему Украина не зависит от импорта газа

Экономический эксперт подчеркнул, что Украина летом этого года вообще независима от импорта газа. "Из-за тех досадных событий для страны, которые произошли: потеря крупных металлургических комбинатов, которые частично оккупированы, частично просто уменьшили значительно свою работу, в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа", – рассказывает он.

Говорится о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, от бирж и всего другого.

Цена газа для бытовых потребителей

Гетман пояснил, что цена в середине страны сейчас регулируется в ручную, поэтому никаких изменений не будет.

Большую часть добывают государственные компании, меньшую часть добывают коммерческие. Поэтому на это время просто коммерческие будут получать меньше прибыли и цена будет фиксирована,

– рассказал эксперт.

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко также напомнила, что правительство сообщило предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, о том, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних.

Разница же будет покрываться из бюджета. Таким образом, в правительстве полагаются на то, что дополнительные средства, которых не будет хватать в бюджете, будут предоставлять международные доноры.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Государство на общем уровне закупает модульные котельные, которые будут использованы в случае, если будут перепады с централизованным теплоснабжением. Также, правительство контролирует города по подготовке к отопительному сезону.

Тарифы на газ в Украине

НАК "Нафтогаз" заявил, что зафиксирует тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр к весне 2023 года. Отметим, что в Украине компания выполняет роль "поставщика последней надежды", в которую попадают потребители, которые остались без поставщика.

Всего сейчас в Украине работают 12 поставщиков. У них тарифы варьируются от 7,799 до 29,95 гривны за кубометр газа. Подробнее с актуальными тарифами в августе, можно ознакомиться здесь.

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